Полиция во Львове обнаружила пакет с боевыми гранатами

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинская полиция обнаружила пакет с 11 боевыми гранатами в парке "Песочные озера" во Львове, сообщила в среду пресс-служба департамента гражданской защиты областной госадминистрации.

"На территории парка песочных (Алтайских) озер в воде подразделением Нацполиции был обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - три единицы, РГД-5 - восемь единиц)", - говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

Парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 тысяч жителей.