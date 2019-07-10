Полиция во Львове обнаружила пакет с боевыми гранатами

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинская полиция обнаружила пакет с 11 боевыми гранатами в парке "Песочные озера" во Львове, сообщила в среду пресс-служба департамента гражданской защиты областной госадминистрации.
"На территории парка песочных (Алтайских) озер в воде подразделением Нацполиции был обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - три единицы, РГД-5 - восемь единиц)", - говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.
Парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 тысяч жителей.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.