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РИА Новости

Полиция во Львове обнаружила пакет с боевыми гранатами

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЛьвов
Львов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украинская полиция обнаружила пакет с 11 боевыми гранатами в парке "Песочные озера" во Львове, сообщила в среду пресс-служба департамента гражданской защиты областной госадминистрации.
"На территории парка песочных (Алтайских) озер в воде подразделением Нацполиции был обнаружен пакет с современными гранатами (Ф-1 - три единицы, РГД-5 - восемь единиц)", - говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.
Парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 тысяч жителей.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
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