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РИА Новости
Культура

Кристина Орбакайте опубликовала фото, как питается из шприца

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кристина Орбакайте на отдыхе в Америке посетила популярное кафе здоровой еды и выложила в Инстаграме фотографию, как питается из шприца.
"Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими "прививками" 💉 это сочетание разных полезных ингредиентов! Конечно можно подсмотреть и легко делать это дома, но оригинальность всегда привлекает", - написала певица.
Подписчики отметили, как молодо и привлекательно она выглядит: "Кристина, Вы великолепно выглядите, молодая, свежая, стройная, красивая".
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