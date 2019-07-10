Кристина Орбакайте опубликовала фото, как питается из шприца

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кристина Орбакайте на отдыхе в Америке посетила популярное кафе здоровой еды и выложила в Инстаграме фотографию, как питается из шприца.

"Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими "прививками" 💉 это сочетание разных полезных ингредиентов! Конечно можно подсмотреть и легко делать это дома, но оригинальность всегда привлекает", - написала певица.