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2019-07-10T11:35Z
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РИА Новости

В Барнауле потушили пожар в строительном супермаркете

Вчера, 11:31
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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Пожар строительном супермаркете "Аксиома" ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
"Сообщение о возгорании поступило в 14:02 (11.02 мск), в 14:29 (11.29 мск) пожар локализован, а в 14:37 (11.37) - ликвидирован. Площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - сказали в ведомстве.
Пожар в Ростове-на-Дону в Музыкальном театре. 9 июля 2019
9 июля, 21:03
Пожар в ростовском музыкальном театре потушили
Огнем повреждена обшивка крыши. В результате пожара никто не пострадал. Торговые помещения пламенем не повреждены.
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