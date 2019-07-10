В Барнауле потушили пожар в строительном супермаркете

БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Пожар строительном супермаркете "Аксиома" ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Сообщение о возгорании поступило в 14:02 (11.02 мск), в 14:29 (11.29 мск) пожар локализован, а в 14:37 (11.37) - ликвидирован. Площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - сказали в ведомстве.