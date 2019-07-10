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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 237 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 314 человек (женщин – 94, детей – 160), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 923 человека (женщин – 277, детей – 471)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 14 граждан Сирии.
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За прошедшие сутки российской стороной в Алеппо (в районе Карим-Джазмати) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
Сообщается, что фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 2 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
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