В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 237 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 314 человек (женщин – 94, детей – 160), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 923 человека (женщин – 277, детей – 471)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 14 граждан Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной в Алеппо (в районе Карим-Джазмати) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.

Сообщается, что фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.