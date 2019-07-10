Министру обороны Сербии запретили въезд в Косово

БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Министру обороны Сербии Александру Вулину и делегации его министерства косовоалбанскими властями был запрещен въезд на территорию Косово, передает агентство Министру обороны Сербии Александру Вулину и делегации его министерства косовоалбанскими властями был запрещен въезд на территорию Косово, передает агентство Танюг со ссылкой на минобороны.

Оборонное ведомство пока ни в своей ежедневной рассылке, ни на официальном сайте не подтвердило информацию.

Сообщается, что делегация представителей военного здравоохранения во главе с министром не получила разрешение на посещение Клинического центра в Косовска-Митровице с целью укрепления сотрудничества с Военно-медицинской академией в Белграде. Из Приштины якобы сообщили, что "не имеют возможности одобрить заявку на приезд".

Ранее кабинет косовского "премьера" Рамуша Харадиная опроверг сообщения о запрете на въезд на территорию края всем официальным лицам из Сербии.

"Еще раз продемонстрировано, что Харадинай лжет", - цитирует агентство слова собеседника в минобороны Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.