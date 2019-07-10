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РИА Новости

Министру обороны Сербии запретили въезд в Косово

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 10 июл - РИА Новости. Министру обороны Сербии Александру Вулину и делегации его министерства косовоалбанскими властями был запрещен въезд на территорию Косово, передает агентство Танюг со ссылкой на минобороны.
Оборонное ведомство пока ни в своей ежедневной рассылке, ни на официальном сайте не подтвердило информацию.
Сообщается, что делегация представителей военного здравоохранения во главе с министром не получила разрешение на посещение Клинического центра в Косовска-Митровице с целью укрепления сотрудничества с Военно-медицинской академией в Белграде. Из Приштины якобы сообщили, что "не имеют возможности одобрить заявку на приезд".
Ранее кабинет косовского "премьера" Рамуша Харадиная опроверг сообщения о запрете на въезд на территорию края всем официальным лицам из Сербии.
"Еще раз продемонстрировано, что Харадинай лжет", - цитирует агентство слова собеседника в минобороны Сербии.
1 июля, 10:57
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Александр ВулинСербияКосовоВ мире
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