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РИА Новости

В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 30 российских детей в возрасте от года до 4 лет из Ирака в среду могут вернуться на родину , сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
"Планируется вывезти 34 ребёнка в возрасте от 1 года до 4 лет. В Москве детей будет встречать уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова", - рассказали в пресс-службе омбудсмена.
Ранее Кузнецова на своей странице Facebook написала, что в среду планируется возвращение в Россию очередной группы детей из Багдадской тюрьмы. "Мы долго готовились. Надеюсь, все получится. Как же хочется, чтобы поскорее они встретились с родными, поскорее у них началось обычное детское детство", - отметила она.
Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года. По словам детского омбудсмена, ближайшую партию из 30 детей вернут в РФ в начале июля, еще примерно столько же - в августе.
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