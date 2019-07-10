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РИА Новости

Лавров назвал интеграцию в Евразии одним из приоритетов политики России

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Углубление интеграционных процессов в Евразии является одним из приоритетов внешней политики РФ, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам VI Форума молодых дипломатов евразийского пространства, которое зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин на открытии форума.
"Сегодня углубление интеграционных процессов в Евразии в числе безусловных приоритетов внешней политики России. Свой вклад в общие усилия на данном направлении призван внести и ваш форум, объединяя представителей молодого поколения, видных политических, общественных, научных деятелей. Такие встречи убедительно свидетельствуют о востребованности профессионального обмена мнениями по вопросам дальнейшего развития масштабного потенциала Евразийского экономического союза, играют важную роль в расширении гуманитарного взаимодействия, а в конечном счёте - в упрочении атмосферы доверия и взаимопонимания между народами наших стран", - отмечается в приветствии министра.
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"Радует искреннее стремление коллег принимать деятельное участие в совместной работе по налаживанию межгосударственного диалога, в том числе по линии молодежных структур внешнеполитических ведомств государств региона. Убеждён, что мероприятие пройдёт в конструктивном ключе, а реализуемая в его рамках инициатива сетевой горизонтальной дипломатии будет способствовать установлению новых взаимовыгодных контактов", - отмечается в обращении.
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