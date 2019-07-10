Лавров назвал интеграцию в Евразии одним из приоритетов политики России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Углубление интеграционных процессов в Евразии является одним из приоритетов внешней политики РФ, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам VI Форума молодых дипломатов евразийского пространства, которое зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин на открытии форума.

"Сегодня углубление интеграционных процессов в Евразии в числе безусловных приоритетов внешней политики России. Свой вклад в общие усилия на данном направлении призван внести и ваш форум, объединяя представителей молодого поколения, видных политических, общественных, научных деятелей. Такие встречи убедительно свидетельствуют о востребованности профессионального обмена мнениями по вопросам дальнейшего развития масштабного потенциала Евразийского экономического союза, играют важную роль в расширении гуманитарного взаимодействия, а в конечном счёте - в упрочении атмосферы доверия и взаимопонимания между народами наших стран", - отмечается в приветствии министра.