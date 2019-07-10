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РИА Новости
Война в Сирии

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки боевиков в Сирии

Вчера, 11:10
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате ракетного обстрела террористами города Скальбия на севере Сирии, передает в среду государственное информационное агентство САНА.
"Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате нападения террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые обстреляли ракетными снарядами город Скальбия", - сообщает агентство.
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Ранее в июне МИД Сирии потребовал от ООН осудить практически ежедневные минометные и ракетные обстрелы сирийских городов и сел на севере страны со стороны террористических группировок, приводящие к жертвам среди мирного населения. МИД Сирии также отметил роль Турции, "защищающей" "Джебхат ан-Нусру"* и ее преступления против сирийцев. Дамаск призвал ООН наказать виновных и принять в их отношении законные меры в соответствии с резолюциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России
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