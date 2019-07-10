Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки боевиков в Сирии

"Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате нападения террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые обстреляли ракетными снарядами город Скальбия", - сообщает агентство.

Ранее в июне МИД Сирии потребовал от ООН осудить практически ежедневные минометные и ракетные обстрелы сирийских городов и сел на севере страны со стороны террористических группировок, приводящие к жертвам среди мирного населения. МИД Сирии также отметил роль Турции, "защищающей" "Джебхат ан-Нусру"* и ее преступления против сирийцев. Дамаск призвал ООН наказать виновных и принять в их отношении законные меры в соответствии с резолюциями ООН.