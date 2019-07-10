МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия и Сирия обеспокоены снижением количества покидающих лагерь "Рукбан" беженцев, стороны вновь призывают США одуматься, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
В штабах отметили, что США продолжают создавать препятствия возвращению беженцев. При этом ситуация в лагере "Рукбан" стремительно ухудшается.
"В связи с этим вызывает серьезную обеспокоенность снижение потока покидающих "Рукбан" беженцев, обусловленное стремлением находящихся там боевиков подконтрольных США бандформирований как можно дольше сохранить для себя "живой щит" в лице обитателей лагеря", - говорится в заявлении.
По данным руководителей штабов, для этого боевики постоянно повышают цены на пропуск людей через зону Эт-Танф до пункта пропуска "Джлеб". Стороны обращают внимание международного сообщества, что дальнейшее удержание сирийских территорий под контролем США и их союзников затягивает завершение конфликта в Сирии.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.