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РИА Новости

В Москве два маршрута будут работать у закрытых станций красной линии метро

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажирка на станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Два компенсационных маршрута будут работать в Москве у закрытых станций Сокольнической линии столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
"С 13 по 20 июля на время закрытия участка Сокольнической линии метро Мосгортранс организует два компенсационных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии задействуют более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", а КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5.10 утра до 2.00 ночи. В пресс-службе добавили, что интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые 2 минуты.
"Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Мосгортранса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.
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Ранее сообщалось, что с 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метрополитена: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного "кольца". В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу утром 21 июля. -0-
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МоскваМосгортрансМосковский метрополитенОбщество
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