В Москве два маршрута будут работать у закрытых станций красной линии метро

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Два компенсационных маршрута будут работать в Москве у закрытых станций Сокольнической линии столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"С 13 по 20 июля на время закрытия участка Сокольнической линии метро Мосгортранс организует два компенсационных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии задействуют более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", а КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов – с 5.10 утра до 2.00 ночи. В пресс-службе добавили, что интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые 2 минуты.

"Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Мосгортранса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.