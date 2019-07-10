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РИА Новости

В Москве заметили редких птиц

Вчера, 10:58
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© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна СорокинаКамышница на территории Серебряного бора
Камышница на территории Серебряного бора
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна Сорокина
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Редкие птицы замечены в Серебряном бору в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На территории Серебряного бора сотрудниками "Мосприроды" были замечены семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством и серая цапля", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна СорокинаХохлатая чернеть с потомством на территории Серебряного бора
Хохлатая чернеть с потомством на территории Серебряного бора
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна Сорокина
Хохлатая чернеть с потомством на территории Серебряного бора
В пресс-службе отметили, что камышница имеет третью категорию редкости в Красной книге города Москвы. Эта черная водоплавающая птица с красным клювом при опасности предупреждает птенцов резким звуком, похожим на одновременный хлопок и свист. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – эта птица скрытная и пугливая. Отмечается, что сейчас камышница растит птенцов из второй кладки, ведь первую они откладывают в апреле-мае. Питаются эти пернатые как растительными, так и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками.
"Речная крачка более редкая – у нее вторая категория в Красной книге. Эта птица является родственницей чайки. Крачка очень ловко ловит рыбу. Схватив рыбку тонким клювом, в период ухаживания самец дарит лучший улов самке, чтобы она по достоинству оценила его рыболовные качества добытчика", - добавили в пресс-службе департамента.
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Отмечается, что еще один из видов замеченных редких птиц - хохлатая чернеть, тоже нечастый обитатель московских водоемов. Она является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости. Питается эта утка в основном беспозвоночными и мелкой рыбой, которых вылавливает из воды. Хохлатая чернеть отлично ныряет, очень пуглива, держится на расстоянии от людей и от соседей по водоему.
Серая цапля в Москве тоже встречается не часто. Питается только животной пищей, в основном рыбой, но может поедать и лягушек с мелкими грызунами.
"Раньше считалось, что цапли наносят вред рыбоводческим хозяйствам, поедая ценные промысловые виды рыб, из-за чего эту прекрасную птицу истребляли, сокращая их численность. Но исследования показали, что эта околоводная птица не только не наносит вреда, но и приносит огромную пользу, поедая больных и зараженных паразитами рыб", - отмечают в пресс-службе.
1312000
МосприродаМосква
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