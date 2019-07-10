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РИА Новости

ФосАгро: сотрудничество с ЮНЕСКО – вклад в благополучие будущих поколений

10:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российская группа ФосАгро - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений - группа ФосАгро считает многолетнее сотрудничество с ЮНЕСКО долгосрочной инвестицией в благополучие будущих поколений, заявил глава ФосАгро Андрей Гурьев на встрече в Париже с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает пресс-служба ФосАгро.
По информации пресс-службы, на встрече Азуле и Гурьев подвели промежуточные итоги совместного проекта ФосАгро, ЮНЕСКО и ИЮПАК "Зеленая химия для жизни".
В рамках проекта, инициированного ФосАгро в 2011 году и нацеленного на поддержку инновационных разработок молодых ученых, придерживающихся принципов зеленой химии, международное жюри рассмотрело более шестисот заявок и выбрало в качестве получателей грантов 34 молодых ученых из 26 стран мира. Ввиду широкого признания успешности программы, в феврале этого года стороны договорились о ее продлении до 2022 года. Продление соглашения означает, что взнос ФосАгро в реализацию проекта с 2013 по 2022 год составит почти 2,5 миллиона долларов.
Генеральный директор ЮНЕСКО отметила, что сотрудничество с ФосАгро способствует получению знаний, которые двигают вперед прогресс без вреда экологии.
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"Наши совместные проекты стремятся трансформировать научную среду, мотивируя молодых ученых разрабатывать технологии эффективного и рационального использования природных ресурсов, их вторичной переработки. Поддержка, которую мы получаем от ФосАгро, - пример ответственного поведения бизнеса, необходимого обществу для обеспечения благополучия будущих поколений", - сказала Азуле, слова которой цитирует пресс-служба.
В свою очередь генеральный директор ФосАгро отметил высокий уровень научных мероприятий, реализуемых ЮНЕСКО в его рамках, и выразил уверенность, что они станут важным подспорьем в дальнейшем развитии технологий в области зеленой химии.
"ФосАгро, экологически безопасные удобрения которой пользуются высоким спросом в ста странах мира, продолжит свою работу по обеспечению продовольственной безопасности в рамках устойчивого развития. Создание Комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию является подтверждением приверженности компании достижению ЦУР ООН, обозначенной в качестве ключевого приоритета в корпоративной Стратегии развития до 2025 год", - заявил Гурьев.
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Андрей ГурьевФосАгро
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