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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:15
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо
Вид на Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Алеппо – один, Идлиб - один", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Карим-Джазмати населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2531. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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