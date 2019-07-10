В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Алеппо – один, Идлиб - один", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Карим-Джазмати населенного пункта Алеппо провинции Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.