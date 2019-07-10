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РИА Новости

В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:14
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима тишины.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 196 мин и снарядов. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов ДНР.
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