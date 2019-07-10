В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.