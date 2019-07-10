Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных

СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции в Курганинском районе Кубани за то, что он требовал у подчиненных части премий и присвоил так почти 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2018 года начальник полиции в Курганинском районе Кубани знал, что его подчиненным сотрудникам в честь Дня сотрудника органов внутренних дел будут начислены премии, и потребовал от подчиненных передать ему часть денег. В том же месяце мужчина получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных сотрудников не менее 30 тысяч рублей, поясняет ведомство.

"Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года начальник полиции высказал требование начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и другим сотрудникам, находящимся у него в подчинении, о передаче ему части перечисленных им премий. В тот же период начальнику отдела полиции были переданы требуемые им денежные средства в сумме 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Эти факту выявили оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Начальнику полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.