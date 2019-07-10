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РИА Новости

Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных

10:07
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции в Курганинском районе Кубани за то, что он требовал у подчиненных части премий и присвоил так почти 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2018 года начальник полиции в Курганинском районе Кубани знал, что его подчиненным сотрудникам в честь Дня сотрудника органов внутренних дел будут начислены премии, и потребовал от подчиненных передать ему часть денег. В том же месяце мужчина получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных сотрудников не менее 30 тысяч рублей, поясняет ведомство.
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"Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года начальник полиции высказал требование начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и другим сотрудникам, находящимся у него в подчинении, о передаче ему части перечисленных им премий. В тот же период начальнику отдела полиции были переданы требуемые им денежные средства в сумме 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Эти факту выявили оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Начальнику полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
"В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Сотрудник полиции по ходатайству следователя отстранен от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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