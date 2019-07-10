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РИА Новости

МЧС помогает спасать домашних животных после паводка в Приангарье

09:46
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС, работающие в зоне паводка в Иркутской области, помогают спасать домашних животных, которые остаются в полуразрушенных домах, сообщает ГУМЧС региона.
По уточненным данным, в зону затопления попали 107 населенных пунктов, от наводнения пострадали 60 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций в 7 районах региона. Общая площадь пострадавших посевов в данных хозяйствах составляет более 11 тысяч гектаров, из них более 4,5 тысячи гектаров кормовых культур и овощей. На территории пострадавших районов затоплены 400 гектаров пастбищ, 781 гектаров сенокосов. Затоплено зерно в объеме 797 тонн, 120 тонн сена. У сельскохозяйственных товаропроизводителей пропали 434 животных. Подтверждена гибель 396 тысяч штук товарной аквакультуры -  карпа и форели, пеляди. Местные жители потеряли более 500 домашних животных. Многих из них удалось найти живыми.
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"В городе Тулуне животные до сих пор прячутся по крышам развалившихся и сгрудившихся в опасные завалы домов, находиться гражданам в таких местах крайне опасно из-за угрозы обрушения конструкций. На помощь приходят сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день на улицах города наблюдается скопление беспризорных животных, которые в силу перенесенного шока могут проявлять агрессию. Уже зафиксированы случаи нападения собак на волонтеров и спасателей, проводивших аварийно-восстановительные работы в частном секторе.
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