Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T08:51Z
https://ria.ru/20190710/1556370059.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Слоган не воробей: какая реклама в России не нравится закону

08:51
104
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Реклама может стоить для бизнеса дорого, а неудачная — еще дороже, ведь она может не только кого-то обидеть или стать поводом для судебного иска, но и привлечь внимание соответствующего проверяющего органа. Если реклама нарушила законодательство, то этим вопросом займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Под прицел службы за последние 10 лет попадали самые разные компании, даже такие гиганты как "Яндекс" и "Газпром". А на прошлой неделе одному из крупнейших российских банков - "Открытию" - пришлось срочно менять свой рекламный слоган, чтобы избежать штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.
РИА Новости вспомнило нашумевшие случаи претензий власти к слоганам компаний и выяснило, что может стать причиной для такого разбирательства.

Достояние номер один

Одна из самых частых причин для начала проверки службой – слоганы компаний, которые решили публично похвалиться. В 2015-2016 годах вызвал резонанс слоган "Газпром" - Национальное достояние". Недовольство им высказывал и глава ФАС Игорь Артемьев, поясняя, что "Национальным достоянием, наверное, являются наши люди, наши культуры и даже наши недра, вряд ли ОАО "Газпром".
Американская супермодель Карли Клосс во время показа коллекции Donatella Versace в рамках недели высокой моды в Париже. 2015 год
3 июля, 04:05
Модель-феминистка рассказала, почему перестала сниматься в рекламе белья
На какое-то время компания отказалась от использования этого оборота, но потом ситуация разрешилась и компании вновь разрешили его применять. ФАС решила, что "произошла смена акцентов и трансформация самого смысла рекламного ролика компании: понятие "национальное достояние" больше не ассоциируется с ПАО "Газпром", а распространяется на понятия из видеоряда - тайгу, реки, горы, дух, волю, красоту, семью, движение, традиции, свет, Сибирь, а появляющееся в конце ролика название компании расценивается как подпись".
В 2017 году претензии у ФАС вызвала рекламная кампания поиска "Яндекса" со слоганом "Поиск №1 в России". Он использовался на всех каналах, в том числе на главной странице "Яндекса" под логотипом. ФАС тогда заявила, что "Яндексу" придется ответить за свой слоган, если рядом с ним не указано, по чьим оценкам и на какую дату дается эта информация. "Яндекс" сопроводил свой слоган "звездочкой" и привел данные, на которые опиралось это утверждение, и таким образом "отстоял" его перед антимонопольным органом.
Здание Государственной Думы РФ
29 июня, 16:43
В ГД внесли проект о запрете рекламы лекарств в детских телепередачах

На грани фола

Другой распространенный случай, когда слоган вызывает претензии контрольного органа, - его схожесть с бранным выражением. Например, в 2011 году пивоваренная компания "Балтика" судилась из-за того, что их рекламу посчитали противоречащей законодательству за слоган "Crazy! Замочи эту скуку". На рекламу в ФАС пожаловался потребитель, посчитавший ее похожей на ругательство.
Неэтичным признали и слоган "Вставляет как никто" в наружной рекламе строительной компании ГК "Гранель" в 2017 году, на плакатах которой был изображен дверной замок с поднесенным к нему ключом. Экспертный совет управления ФАС по Москве порекомендовал его не использовать, однако санкции к компании не применял.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King известна своими провокационными лозунгами, которые и сегодня привлекают внимание антимонопольного ведомства.
Так, компания, рекламирующая свою продукцию с помощью слоганов "Смотри не обострись!" и "Налижемся!", вызвала шквал общественной критики, нарядив своего уличного промоутера в футболку с надписью You won't starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе").
Все бы прошло незамеченным, если бы не одно "но" - промоутер стоял на улице Санкт-Петербурга - города, пережившего блокаду в годы Великой Отечественной войны. В Burger King тогда пояснили, что дизайн футболки предназначался только для кампании в Екатеринбурге во время ЧМ по футболу. Футболки утилизировали, а УФАС Петербурга не стало заводить дело, посчитав, что инцидент этим исчерпан.
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
3 июля, 10:27
ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе

Государство не реклама

Одна из последних претензий антимонопольной службы относится к банку "Открытие", который в конце июня решил использовать для своей новой стратегии продвижения слоган "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени".
Центробанк и ФАС практически сразу пообещали принять меры, после чего "Открытие" передумало использовать такой слоган и в начале июля убрал из него слово "государственный", став "надежным банком нашего времени". Банк стал государственным только осенью 2017 года, благодаря санации.
"Недобросовестность слогана заключается в том, что банк, прикрываясь государством, выделяется на фоне конкурентов и получает над ними преимущество", - считает зампред коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Тимур Баязитов.
000000
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
11 июля: память преподобных Сергия и Германа Валаамских
РИА
Новости
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
Лента
новостей
"Сибур" планирует принять решение по проекту Амурского ГХК до конца года
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Вино из таежного и садового сырья в Приморском крае
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино
Мэрилин Мэнсон. Долгий, трудный путь из ада. Издательство ReganBooks. 1998 год
Мэрилин Мэнсон сыграет в телесериале "Противостояние" по роману Кинга
Первый вице-премьер Якутии после обысков провел совещание
Ростех представил поезда нового поколения
Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления
Анатолий Антонов
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма
Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
Лесной пожар
Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния