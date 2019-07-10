Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода с прояснениями, во второй половине дня возможны кратковременные дожди, максимальная температура составит плюс 20 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион окажется в тыловой части циклона. По сути, характер погоды изменится мало: в первой половине дня будет облачно с прояснениями, но в послеполуденные часы вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Максимальная температура в Москве плюс 18-20, в столичном регионе плюс 16-21 градус тепла", - сообщила Волосюк.

Метеоролог добавила, что в течение дня ветер сменит своё направление с западного на северный и усилится до 4-9 метров в секунду, с порывами 9-12 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется низким - 735 миллиметров ртутного столба.