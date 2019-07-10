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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:15
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает облачная погода с прояснениями, во второй половине дня возможны кратковременные дожди, максимальная температура составит плюс 20 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион окажется в тыловой части циклона. По сути, характер погоды изменится мало: в первой половине дня будет облачно с прояснениями, но в послеполуденные часы вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Максимальная температура в Москве плюс 18-20, в столичном регионе плюс 16-21 градус тепла", - сообщила Волосюк.
Метеоролог добавила, что в течение дня ветер сменит своё направление с западного на северный и усилится до 4-9 метров в секунду, с порывами 9-12 метров в секунду.
Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется низким - 735 миллиметров ртутного столба.
"В ночные часы в Москве будет преобладать облачная погода с дождями, температура будет на уровне 10 градусов тепла", - добавила синоптик.
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