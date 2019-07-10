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РИА Новости

Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли

04:39
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от семи до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Администрация края сообщила, что всех детей выпишут в среду.
Витамины
1 июля, 12:59
А, В и С: кому апельсины, а кому – витамины. Кого лечат, а кого – калечат "Пейте дети молоко – будете здоровы", – пели в советское время, а в школах и детсадах давали стакан этого продукта. То, что в молоке содержатся вещества, необходимые для роста организма, доказал польский ученый Казимир Функ. Он же первым выделил витамин и придумал ему название.
"Составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак", организован выезд детей с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства. Материалы переданы в суд и прокуратуру", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что по результатам исследований установлен возбудитель – норовирус.
"Выявлены нарушения обязательных требований к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока", - отмечает ведомство.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
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ПриморьеРоспотребнадзорПроисшествия
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