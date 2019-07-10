Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T03:46Z
https://ria.ru/20190710/1556368256.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39896/15/398961556_0:131:3000:1819_1036x0_80_0_0_4e12704e22e7329646e5f7d624e11a74.jpg
РИА Новости

Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции

03:46
603
© РИА Новости / СомовАфины, Греция
Афины, Греция
© РИА Новости / Сомов
Афины, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Американский президент поздравил премьера с назначением на должность. Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Американский президент ответил греческому премьеру, что у него были те же цели, когда он вступил в должность", - говорится в сообщении.
"Они согласились с необходимостью продолжать и углублять исключительно хорошие отношения между Грецией и Соединёнными Штатами", - сообщает агентство.
Вечером во вторник состоялся также телефонный разговор Мицотакиса с вице-президентом США Майком Пенсом, который позвонил премьеру поздравить его. "В ходе беседы, которая продолжалась более 20 минут, обсуждались существенные вопросы, и обе стороны обязались дальше углублять и без того очень хорошие отношения между Грецией и США", - говорится в сообщении.
Фондовая биржа в Афинах, Греция
Вчера, 19:53
Новый министр финансов Греции обещает уменьшить налоговое бремя граждан
Партия Мицотакиса "Новая демократия" победила на досрочных парламентских выборах 7 июля.
100000
Обсудить 0
Дональд ТрампГрецияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
РИА
Новости
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Афины
Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Бывшую сотрудницу госдепа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД
Фондовая биржа в Афинах, Греция
Новый министр финансов Греции обещает уменьшить налоговое бремя граждан
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Бейрут, Ливан
Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния