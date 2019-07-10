Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции

АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Американский президент поздравил премьера с назначением на должность. Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Американский президент ответил греческому премьеру, что у него были те же цели, когда он вступил в должность", - говорится в сообщении.
"Они согласились с необходимостью продолжать и углублять исключительно хорошие отношения между Грецией и Соединёнными Штатами", - сообщает агентство.
Вечером во вторник состоялся также телефонный разговор Мицотакиса с вице-президентом США Майком Пенсом, который позвонил премьеру поздравить его. "В ходе беседы, которая продолжалась более 20 минут, обсуждались существенные вопросы, и обе стороны обязались дальше углублять и без того очень хорошие отношения между Грецией и США", - говорится в сообщении.
Партия Мицотакиса "Новая демократия" победила на досрочных парламентских выборах 7 июля.