Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T03:10Z
https://ria.ru/20190710/1556368120.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151338/04/1513380437_0:89:2049:1241_1036x0_80_0_0_ea3fce479f422220ee56ead16f2c1cff.jpg
РИА Новости

В МИСиС нашли способ удешевить производство магния

03:30
723
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС" НИТУ "МИСиС"
НИТУ МИСиС
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
НИТУ "МИСиС" . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ученые кафедры цветных металлов и золота Национального исследовательского технологического университета МИСиС нашли способ удешевить производство технического магния, широко применяемого в авиации и оборонной промышленности, сообщила пресс-служба университета.
Как поясняется в сообщении, традиционно чистый магний получают путем электролиза его из соединения – MgCl2 в хлоридной среде, где он разлагается электролитически. При этом из 100% тока, затраченного на процесс электролиза, "окупается" лишь 80%, остальные 20% тратятся впустую.
"В традиционных условиях электролиза соединения магний-хлор на катод выделяется жидкий магний, а на анод – газообразный хлор. Из-за того, что капельки магния перемешиваются газом, они легко соединяются обратно. Мы нашли способ предотвратить этот процесс, понизив температуру электролита, и заставили выделяться магний в твердом виде", – приводятся в сообщении слова руководителя исследования Андрея Лысенко.
В частности, оказалось, что если достаточно быстро – в пределах часа – повысить температуру электролита, заставив магний расплавиться, а потом быстро достать расплавленный магний из электролита, то теряется не более 5% металла против 20% в традиционной технологии. Таким образом ученые смогли увеличить выход магния на 15%, уменьшив при этом расход электроэнергии на 5%. В результате производительность заводов, выпускающих магний, может вырасти до 10%.
В ближайшем будущем, пообещали в университете, ученые планируют заняться вопросом автоматизации всего цикла – от расплавления хлорида магния в электролите до вычерпывания расплава готового магния.
Пациент перед операцией
Вчера, 11:36
Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга
1702001
Обсудить 0
Университетская наукаНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМИСиСРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
РИА
Новости
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Лента
новостей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Международная космическая станция
Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
Улан-Удэ, Бурятия
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Зонд Хаябуса-2
Японский космический зонд "Хаябуса-2" начал снижение к астероиду Рюгу
Автомобиль Aurus Senat на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
Китайский эксперт назвал цену на Aurus Senat Sedan разумной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния