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РИА Новости

В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции

01:45
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Суд в США уведомил защиту россиянки Богданы Осиповой, что у них есть десять дней для внесения положенной по закону платы за дальнейшее рассмотрение апелляции, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Положенная плата не внесена. Если плата не будет передана клерку окружного суда или в этот суд не будет подано заявление о рассмотрении без предоплаты в течение десяти дней с даты этого письма, то прошение может быть отклонено без последующего уведомления", - сказано в документе.
Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала ранее апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда. Документы поданы в апелляционный суд по Десятому округу.
Суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.
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Богдана ОсиповаРоссияСШАВ мире
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