СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости

По информации телеканала, эта цифра не отражает полной стоимости мероприятия "Салют Америке" для налогоплательщиков, но включает в себя затраты на демонстрационные полеты истребителей и транспортировку танков и военных машин. Представитель Пентагона заявил, что финансирование демонстрации истребителей шло из бюджета военных служб.

Как отмечает телеканал, многие критиковали президента Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия. Противники президента также обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости, в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.

Президент США с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники по поводу праздника. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии. Сначала он планировал большой парад с военной техникой 4 июля 2018 года, но потом его перенесли на День ветеранов 11 ноября. Затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов.