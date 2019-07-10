Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T01:44Z
https://ria.ru/20190710/1556367629.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155621/65/1556216500_0:74:3071:1801_1036x0_80_0_0_e1170cc2e86115b02f4b49dd540c6df2.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости

01:44
2421
© REUTERS / Jim BourgРасстановка бронемашин "Брэдли" накануне военного парада в Вашингтоне
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне
© REUTERS / Jim Bourg
Расстановка бронемашин "Брэдли" накануне военного парада в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.
По информации телеканала, эта цифра не отражает полной стоимости мероприятия "Салют Америке" для налогоплательщиков, но включает в себя затраты на демонстрационные полеты истребителей и транспортировку танков и военных машин. Представитель Пентагона заявил, что финансирование демонстрации истребителей шло из бюджета военных служб.
Бронемашины Брэдли, установленные у подножия сцены на Национальной аллее в Вашингтоне
5 июля, 12:03
"Подстава". Военный эксперт о параде в США и ляпе Трампа Американский лидер Дональд Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец объяснил причину подобного ляпа.
Как отмечает телеканал, многие критиковали президента Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия. Противники президента также обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости, в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.
Сам Трамп выступил в защиту своего торжества. "Стоимость нашего прекрасного "Салюта Америке" завтра будет мало сравнима с его ценностью", - написал он в Twitter.
Президент США с 2017 года вынашивал идею демонстрации военной техники по поводу праздника. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии. Сначала он планировал большой парад с военной техникой 4 июля 2018 года, но потом его перенесли на День ветеранов 11 ноября. Затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов.
7742207
Обсудить 1
Министерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
Лента
новостей
Парламент Грузии
Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал три условия "противодействия" России
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Лондон
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пляж одного из курортов Антальи
На турецких курортах ждут около 250 тысяч полицейских из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния