Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными

БЕЙРУТ, 10 июл - РИА Новости. Санкции США в отношении Ливана являются унижением для его народа, заявил депутат от "Хезболлах" из парламентского блока "Развития и освобождения" Али Файад.

"Решение о санкциях США – это, прежде всего, унижение для ливанского народа", - цитирует слова Файада ливанское национальное агентство NNA

Депутат отметил, что необходима официальная позиция кабинета министров и парламента страны в связи со всем, что касается суверенитета страны.

Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение.

Как сообщили в министерстве финансов в связи с введением санкций, "Хезболлах" использует своих представителей в ливанском парламенте, чтобы манипулировать органами (Ливана) в пользу финансовых интересов и (обеспечения) безопасности движения, а также оказания поддержки злонамеренной активности Ирана".