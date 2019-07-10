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РИА Новости

Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными

01:40
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бейрут, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 июл - РИА Новости. Санкции США в отношении Ливана являются унижением для его народа, заявил депутат от "Хезболлах" из парламентского блока "Развития и освобождения" Али Файад.
"Решение о санкциях США – это, прежде всего, унижение для ливанского народа", - цитирует слова Файада ливанское национальное агентство NNA.
Депутат отметил, что необходима официальная позиция кабинета министров и парламента страны в связи со всем, что касается суверенитета страны.
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Во вторник США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение.
Как сообщили в министерстве финансов в связи с введением санкций, "Хезболлах" использует своих представителей в ливанском парламенте, чтобы манипулировать органами (Ливана) в пользу финансовых интересов и (обеспечения) безопасности движения, а также оказания поддержки злонамеренной активности Ирана".
Госдеп США причисляет движение "Хезболлах" к террористическим организациям с 1997 года.
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