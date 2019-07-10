На Бали туристов разочаровывает поддельное озеро у "Небесных врат"

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Многие туристы прилетают на Бали, чтобы сделать, наверное, самый популярный кадр - в храме Лемпуянг у "Небесных врат" с красивым отражением в воде. Но многие разочаровываются, узнав, что там нет водоема - эффект приходится создавать специально с помощью зеркала, сообщает The Sun.
Недавно редактор журнала Полина Маринова поделилась своим разочарованием в социальной сети.
"Мои надежды и мечты рухнули, когда я узнала, что вода у "Небесных Врат" на фото – это просто кусок стекла перед Iphone", - написала Полина.
Proof that Instagram influencers have ruined everything👇— Polina Marinova (@polina_marinova) 4 июля 2019 г.
My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone 😭 pic.twitter.com/oiahI5VCIo
Пост редактора вызвал множество комментариев пользователей, которые испытали то же разочарование, что и она. Они также упомянули, что для фотосессии в храме необходимо отстоять в очереди два или три часа.
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