На Бали туристов разочаровывает поддельное озеро у "Небесных врат"

"Мои надежды и мечты рухнули, когда я узнала, что вода у "Небесных Врат" на фото – это просто кусок стекла перед Iphone", - написала Полина.

Пост редактора вызвал множество комментариев пользователей, которые испытали то же разочарование, что и она. Они также упомянули, что для фотосессии в храме необходимо отстоять в очереди два или три часа.