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РИА Новости
Туризм

На Бали туристов разочаровывает поддельное озеро у "Небесных врат"

01:25
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© Depositphotos / oneinchpunchДевушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© Depositphotos / oneinchpunch
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Многие туристы прилетают на Бали, чтобы сделать, наверное, самый популярный кадр - в храме Лемпуянг у "Небесных врат" с красивым отражением в воде. Но многие разочаровываются, узнав, что там нет водоема - эффект приходится создавать специально с помощью зеркала, сообщает The Sun.
Недавно редактор журнала Полина Маринова поделилась своим разочарованием в социальной сети.

"Мои надежды и мечты рухнули, когда я узнала, что вода у "Небесных Врат" на фото – это просто кусок стекла перед Iphone", - написала Полина.

Пост редактора вызвал множество комментариев пользователей, которые испытали то же разочарование, что и она. Они также упомянули, что для фотосессии в храме необходимо отстоять в очереди два или три часа.
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