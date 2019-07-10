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11 июля: память преподобных Сергия и Германа Валаамских

10:00
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Религиозные праздники 11 июля
Преподобные Сергий и Герман Валаамские
Основатели Валаамского Спасо-Преображенского монастыря преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими иноками, пришедшими во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами.
Исторические сведения о них скудны, отсутствует важнейший источник датировки – их древнее житие. В XII — XVII веках монастырь, расположенный на границе Швеции и Руси, не раз опустошался во время бесконечных войн, его грабили шведы, плававшие по Ладожскому озеру, монашеская жизнь в нем на долгие десятилетия прерывалось, уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. Исчезло и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Сегодня существует два варианта датировки основания монастыря: X-XI века (на основании ряда летописных упоминаний о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году) и XII-XIV века (основанная на рукописи XVI века "Сказание о Валаамском монастыре"). Церковная и монастырская традиция придерживается первой версии.
Но смысл иноческого и миссионерского подвига преподобных от датировки не зависит.
Пусть о них не осталось документальных свидетельств современников, зато остались обращенные в православие карелы, которые в отличие от своих соплеменников, оказавшихся на шведских землях и принявших католичество, а потом и лютеранство, полностью сохранили не только свою национальную самобытность, но и древний эпос "Калевала". А еще остался основанный ими монастырь, на долгие века ставший северным Афоном не только для всей Руси, но и для всего православного мира.
Первоначальным местом подвигов преподобных Сергия и Германа, вероятно, был Святой остров: сохранился шведский атлас, в котором на карте Валаама он именуется Vanho Valamo — Старый Валаам, и на этом острове указан крест.
Обитель несколько раз сжигали дотла, но она каждый раз возрождалась. На рубеже XV-XVI веков монастырь именовался "Великй Лаврой". Он прославился многими подвижниками — духовными преемниками преподобных Сергия и Германа. Отсюда вышел преподобный Савватий, в 1429 году положивший начало монашеской жизни на Соловецком острове в Белом море. Валаамским монахом был и инок Геннадий, впоследствии святой архиепископ Новгородский, знаменитый борец с ересью, составитель первого полного свода Священного Писания на славянском языке (1499 г).
Но в начале XVII века Валаамский монастырь был полностью разрушен, а земли его на 100 лет отошли к Швеции. Только в конце Северной войны он вновь возродился. Именно тогда состоялось местное прославление его основателей и было положено начало их церковному почитанию в Новгородской епархии.
А в XIX веке, когда монастырь достиг своего наивысшего расцвета, Свщенным Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти.
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