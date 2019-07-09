Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T22:18Z
https://ria.ru/20190709/1556365762.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152063/55/1520635575_0:245:3070:1971_1036x0_80_0_0_f8fc815cdf85fa9ba3c84ca80566f094.jpg
РИА Новости

Акимов назвал места установки камер видеонаблюдения на дорогах

Вчера, 22:11
351
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДорожная камера нового типа "Стрит Фалькон", установленная на Новом Арбате Москвы
Дорожная камера нового типа Стрит Фалькон, установленная на Новом Арбате Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Камеры наблюдения на автодорогах в России должны устанавливаться только в местах с высокой частотой дорожно-транспортных происшествий, а взимать штрафы с водителей на основании данных, поступивших со скрытых камер, необходимо запретить, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Ни в коем случае нельзя устанавливать камеры там, где нет мест концентрации ДТП. И надо утверждать регионам, муниципалитетам с ГИБДД места установки таких камер. Второе – должна быть создана система, которая не позволит взымать штрафы за превышение скоростного режима с камер, данные о которых не были предоставлены водителю либо путем предоставления в навигационное приложение, либо путем уведомительных знаков", - сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Вчера, 17:55
ЦОДД опубликовал адреса всех московских камер видеофиксации
"Систему соблюдения скоростного режима, к сожалению, в очень многих местах стали рассматривать как систему "ошкуривания" водителей, а не как систему профилактики и предупреждения нарушений, заведомо устанавливая системы фото- и видеофиксации так, чтобы водителю было не известно, чтобы он попадал в некомфортную для себя ситуацию с торможением, изменением скорости. Мне кажется, это проблема номер один, с которой надо бороться, и мы получили полную поддержку президента на последнем заседании Госсовета", - заявил он.
В конце июня на заседании Государственного совета президент РФ Владимир Путин заявил, что цель установки камер слежения на дорогах - снижение уровня травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
26 июня, 15:48
"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах
"Никаких скрытых переносных треног, камер, о которых вас не уведомляет система, не должно быть. Наоборот, как можно больше надо информировать о местах установки камер, потому что это не средства пополнения казны, а тем более частного кармана, это средство предупреждения аварий и соблюдения скоростного режима", - подчеркнул Акимов.
"Нет, конечно, речь не идет о том, чтобы мгновенно отказаться от частных камер", - добавил вице-премьер, хотя, по его мнению, частные камеры приводят к "сдвигу мотивации" при их использовании. "Когда вы на камере зарабатываете, вы будете заботиться не о безопасности дорожного движения, а о своем кармане", - считает он.
1800001
Обсудить 1
Максим АкимовГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
РИА
Новости
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Акимов исключил появление в России дорог без лимита скорости
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT и Sputnik
Президент РФ Владимир Путин
Путин не считает поддержку Клинтон от Киева вмешательством в выборы США
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей пензенский фонд из реестра иноагентов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Синод РПЦ провел кадровые перестановки
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Сергей Иванов считает, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
Под Самарой задержали главу кооператива по делу о финансовой пирамиде
В США медведь сел в машину и разбился
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния