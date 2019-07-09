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РИА Новости
Война в Сирии

В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ракетного обстрела террористов в провинции Хама на западе Сирии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
"Три человека погибли в результате падения ракетных снарядов, выпущенных террористами по деревне Айн Сулейму в провинции Хама", - сообщает газета.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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