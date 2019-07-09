В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ракетного обстрела террористов в провинции Хама на западе Сирии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
"Три человека погибли в результате падения ракетных снарядов, выпущенных террористами по деревне Айн Сулейму в провинции Хама", - сообщает газета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.