Пожар в в ростовском музыкальном театре потушили

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Пожар в музыкальном театре Ростова-на-Дону полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что около 17.00 в музыкальном театре Ростова-на-Дону загорелась кровля, площадь пожара составила 350 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении огня заняты более 110 человек и свыше 30 единиц техники. В 19.05 была объявлена локализация пожара, в 19.25 - ликвидация открытого горения.
"Полная ликвидация загорания кровли на площади 350 квадратных метров",- сообщили РИА Новости в МЧС.