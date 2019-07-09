Пожар в в ростовском музыкальном театре потушили

Ранее сообщалось, что около 17.00 в музыкальном театре Ростова-на-Дону загорелась кровля, площадь пожара составила 350 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении огня заняты более 110 человек и свыше 30 единиц техники. В 19.05 была объявлена локализация пожара, в 19.25 - ликвидация открытого горения.