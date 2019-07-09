В ДНР задержали подозреваемого в "минировании" здания в центре Донецка

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании мужчины, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания в центре Донецка, где находится ряд министерств.

На прошлой неделе источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что поступил анонимный звонок о минировании здания в центре Донецка, где находится ряд министерств республики.

"Министерством государственной безопасности ДНР задержан житель Енакиево (город под контролем ДНР – ред.) 1975 года рождения по подозрению в совершении акта телефонного терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

По данным ведомства, звонок с сообщением о минировании поступил на горячую линию Международного банка ДНР. Звонивший представился военнослужащим Народной милиции ДНР. При проверке здания взрывных устройств найдено не было.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что номер мобильного телефона, с которого осуществлялся анонимный звонок, зарегистрирован на жителя Енакиево. В отношении задержанного рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - добавили в МГБ.