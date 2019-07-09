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РИА Новости

В ДНР задержали подозреваемого в "минировании" здания в центре Донецка

Вчера, 20:38
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании мужчины, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания в центре Донецка, где находится ряд министерств.
На прошлой неделе источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что поступил анонимный звонок о минировании здания в центре Донецка, где находится ряд министерств республики.
"Министерством государственной безопасности ДНР задержан житель Енакиево (город под контролем ДНР – ред.) 1975 года рождения по подозрению в совершении акта телефонного терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
По данным ведомства, звонок с сообщением о минировании поступил на горячую линию Международного банка ДНР. Звонивший представился военнослужащим Народной милиции ДНР. При проверке здания взрывных устройств найдено не было.
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"В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что номер мобильного телефона, с которого осуществлялся анонимный звонок, зарегистрирован на жителя Енакиево. В отношении задержанного рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - добавили в МГБ.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В министерстве отметили, что "проверятся причастность задержанного к работе на спецслужбы противника".
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