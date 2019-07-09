Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов

Члены IMN выступают за освобождение их лидера Ибрагима Закзаки, который четыре года сидит в тюрьме, и протестуют против его ареста. Закзаки был заключен в тюрьму в 2015 году. В ноябре 2018 года верховный суд штата Кадуна в Нигерии отклонил прошение Закзаки и его жены об освобождении под залог.