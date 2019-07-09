СМИ: боевики ИГ* напали на нефтяное месторождение на юго-западе Ливии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* совершили нападение на нефтяное месторождение Зелла на юго-западе Ливии, сообщает ливийский портал Боевики террористической группировки "Исламское государство"* совершили нападение на нефтяное месторождение Зелла на юго-западе Ливии, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на местные источники.

Как отмечают источники, нефтяное месторождение Зелла, которое подверглось нападению, принадлежит ливийской нефтяной компании Zueitina.

Месторождение Зелла расположено в 20 километрах к северо-западу от одноименного города, оно было закрыто последние несколько лет в связи с нападениями террористических организаций на ливийские нефтяные месторождения. Сотрудники работают посменно, чтобы защитить месторождение от вандализма и кражи.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысяч получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.