ЛНР озвучит в Минске предложения по ремонту моста у Станицы Луганской

УГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на ближайшем заседании контактной группы и ее подгрупп в Минске озвучат предложения по ремонту моста на пункте пропуска у Станицы Луганской, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.

"Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.

Пасечник напомнил, что республика может восстановить мост и своими силами.

"Потому что по обе стороны моста - наши люди, и пока вы играете в президента, они страдают. Хотите реально помочь людям? Наши представители озвучат предложения в Минске", - заявил глава ЛНР.