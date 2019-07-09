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РИА Новости

ЛНР озвучит в Минске предложения по ремонту моста у Станицы Луганской

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаКПП "Станица Луганская"
КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Олеся Потапова
УГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на ближайшем заседании контактной группы и ее подгрупп в Минске озвучат предложения по ремонту моста на пункте пропуска у Станицы Луганской, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.
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"Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", - написал глава ЛНР в своем аккаунте в Twitter.
Пасечник напомнил, что республика может восстановить мост и своими силами.
"Потому что по обе стороны моста - наши люди, и пока вы играете в президента, они страдают. Хотите реально помочь людям? Наши представители озвучат предложения в Минске", - заявил глава ЛНР.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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