Путин призвал создать нормативно-правовую базу в области передачи данных

"Работа в цифровой сфере, цифровая жизнь это будущее человечества. Но есть и проблема, которая заключается в защите интересов граждан, и государства, и физических лиц. Поэтому траектория движения любого физического лица, человека, она, да, должна так или иначе будет собираться в большие данные, но это не должно вредить конкретному человеку", - отметил президент.

"Чем больше информации о субъекте, об объекте, тем больше точек уязвимости, но это не значит, что над этим не нужно работать, наоборот. Нужно заранее, сейчас думать надо созданием нормативно-правовой базы, надо над этим работать", - сказал Путин в ответ на предложение студента УФУ о создании нормативной базы по передаче данных, собирающих научную, учебную и внеучебную деятельность студентов на протяжении их жизни для совершенствования межуниверситетского сотрудничества.