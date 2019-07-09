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РИА Новости

Путин призвал создать нормативно-правовую базу в области передачи данных

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необходимо начать работать над созданием нормативно-правовой базы по передаче данных о деятельности студента для совершенствования межуниверситетского сотрудничества, однако стоит помнить о защите интересов граждан, сказал президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета.
"Работа в цифровой сфере, цифровая жизнь это будущее человечества. Но есть и проблема, которая заключается в защите интересов граждан, и государства, и физических лиц. Поэтому траектория движения любого физического лица, человека, она, да, должна так или иначе будет собираться в большие данные, но это не должно вредить конкретному человеку", - отметил президент.
"Чем больше информации о субъекте, об объекте, тем больше точек уязвимости, но это не значит, что над этим не нужно работать, наоборот. Нужно заранее, сейчас думать надо созданием нормативно-правовой базы, надо над этим работать", - сказал Путин в ответ на предложение студента УФУ о создании нормативной базы по передаче данных, собирающих научную, учебную и внеучебную деятельность студентов на протяжении их жизни для совершенствования межуниверситетского сотрудничества.
Президент подчеркнул, что вопрос защиты интересов и сведений о человеке подлежит внимательному изучению, и эту задачу необходимо решать так же, как и обеспечивать защиту интересов отдельных предприятий, отрасли или целого государства.
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