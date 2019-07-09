МЧС подтвердило обнаружение еще одной жертвы паводка в Иркутской области

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. МЧС подтверждает обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области, число жертв - 24, девять человек числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.

"Во взаимодействии с ГУМВД России по Иркутской области установлено, что по состоянии на 17.00 (мск) 9 июля 2019 года обнаружены погибшими 24 человека. Числятся пропавшими без вести – 9", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало о 23 погибших.