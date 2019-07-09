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РИА Новости

МЧС подтвердило обнаружение еще одной жертвы паводка в Иркутской области

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. МЧС подтверждает обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области, число жертв - 24, девять человек числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.
"Во взаимодействии с ГУМВД России по Иркутской области установлено, что по состоянии на 17.00 (мск) 9 июля 2019 года обнаружены погибшими 24 человека. Числятся пропавшими без вести – 9", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
Вчера, 06:35
В зоне ЧС в Приангарье нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск
Ранее ведомство сообщало о 23 погибших.
В Иркутской области, где из-за паводка в 6 районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиМЧСИркутская областьРоссияПроисшествия
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