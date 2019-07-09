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РИА Новости

Постпред Китая при ООН сообщил о завершении работы на посту

Вчера, 18:20
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© AFP 2019 / Hector RetamalЗаседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
© AFP 2019 / Hector Retamal
Заседание Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 9 июл - РИА Новости. Постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй сообщил на заседании Совбеза, что во вторник, вероятнее всего, он в последний раз принимает участие в заседании, коллеги по СБ поблагодарили его за совместную работу и пожелали успехов в его будущей деятельности.
"Господин председатель, это, скорее всего, мое последнее выступление в качестве постоянного представителя Китая в Совете Безопасности. Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы выразить свое уважение ко всем моим коллегам в Совете. Для меня было честью работать так долго с вами. Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку и помощь", - сказал Ма Чжаосюй.
Председательствующий в СБ представитель Перу и ряд других постпредов поблагодарили его за сотрудничество.
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