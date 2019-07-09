Постпред Китая при ООН сообщил о завершении работы на посту

ООН, 9 июл - РИА Новости. Постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй сообщил на заседании Совбеза, что во вторник, вероятнее всего, он в последний раз принимает участие в заседании, коллеги по СБ поблагодарили его за совместную работу и пожелали успехов в его будущей деятельности.

"Господин председатель, это, скорее всего, мое последнее выступление в качестве постоянного представителя Китая в Совете Безопасности. Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы выразить свое уважение ко всем моим коллегам в Совете. Для меня было честью работать так долго с вами. Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку и помощь", - сказал Ма Чжаосюй.