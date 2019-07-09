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РИА Новости

В Приангарье развернули пункты для восстановления документов на оружие

Вчера, 17:48
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
© МЧС РФ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Органы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии развернули временные пункты по выдаче утраченных документов на оружие, а также организовали совместно с МВД временное хранение оружия для граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"Офицерами лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечивается контроль за оборотом оружия в районах подтопления - уточняются списки владельцев оружия пострадавших от паводка и устанавливаются факты его утраты. Сотрудниками Росгвардии совместно с коллегами из регионального МВД организовано временное хранение оружия для граждан, не имеющих возможность обеспечить его сохранность в настоящее время. Во всех районах, пострадавших от стихийного бедствия развернуты временные пункты по выдаче утраченных документов на оружие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
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Также росгвардейцы восстанавливают охранно-пожарную сигнализацию на охраняемых подтопленных объектах и квартирах.
"Специалистами инженерно-технической службы вневедомственной охраны Росгвардии в более чем 670 охраняемых помещениях восстановлена пожарно-охранная сигнализация. Всего под охраной Росгвардии находится около 700 объектов и квартир в Тулуне и почти 500 в Нижнеудинске", - сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, юристы Росгвардии проводят правовое информирование граждан о социальных гарантиях, предоставляемых пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
"Росгвардейцами разработана памятка, в которой собраны образцы заявлений и документов, необходимых для получения материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества. Брошюры выдаются всем пострадавшим на справочно-консультационных пунктах Росгвардии", - заключили в пресс-службе.
В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. 5 июля 2019
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