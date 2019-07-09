В Приангарье развернули пункты для восстановления документов на оружие

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Органы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии развернули временные пункты по выдаче утраченных документов на оружие, а также организовали совместно с МВД временное хранение оружия для граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

"Офицерами лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечивается контроль за оборотом оружия в районах подтопления - уточняются списки владельцев оружия пострадавших от паводка и устанавливаются факты его утраты. Сотрудниками Росгвардии совместно с коллегами из регионального МВД организовано временное хранение оружия для граждан, не имеющих возможность обеспечить его сохранность в настоящее время. Во всех районах, пострадавших от стихийного бедствия развернуты временные пункты по выдаче утраченных документов на оружие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также росгвардейцы восстанавливают охранно-пожарную сигнализацию на охраняемых подтопленных объектах и квартирах.

"Специалистами инженерно-технической службы вневедомственной охраны Росгвардии в более чем 670 охраняемых помещениях восстановлена пожарно-охранная сигнализация. Всего под охраной Росгвардии находится около 700 объектов и квартир в Тулуне и почти 500 в Нижнеудинске", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, юристы Росгвардии проводят правовое информирование граждан о социальных гарантиях, предоставляемых пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

"Росгвардейцами разработана памятка, в которой собраны образцы заявлений и документов, необходимых для получения материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества. Брошюры выдаются всем пострадавшим на справочно-консультационных пунктах Росгвардии", - заключили в пресс-службе.