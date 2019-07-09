Путин: процесс вывода лекарственных препаратов на рынок забюрократизирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Процесс вывода лекарственных препаратов на рынок очень забюрократизован, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник проходит встреча Путина со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Один из участников встречи поднял вопрос об ускоренном выводе радиофармпрепаратов на рынок, "потому что это короткоживущие препараты".
"Нужно, согласен, это проблема, вот реально. У нас очень забюрокраченный процесс вывода на рынок вообще лекарственных препаратов и отечественных в том числе", - ответил Путин.