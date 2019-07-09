Зеленский не достигнет мира в Донбассе без переговоров, заявил Медведчук

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет достичь мира в Донбассе, отказываясь от прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Если президент Зеленский начинает с того, что по факту не признает минские соглашения, потому что основные и фундаментальные их положения он отказывается выполнять, отказываясь от прямых переговоров с Донецком и Луганском, с Россией, то в такой ситуации неправильно говорить о том, что в таких условиях можно достичь мира", - сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, Зеленский и его окружение не делают никаких шагов в направлении мира на Украине.
"Сегодня я в это (стремления Зеленского достичь мира – ред.) не верю, потому что знаю ситуацию изнутри, знаю позицию Донецка, Луганска и России, знаю, каким образом надо действовать. (Экс-президент Украины Петр) Порошенко не хотел, ему не нужен был Донбасс. Зеленский же заявляет, что ему нужны люди. Великолепно, я готов всеми силами помогать и содействовать в этом, но только где же эти действия?" - подытожил Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.