Зеленский не достигнет мира в Донбассе без переговоров, заявил Медведчук

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет достичь мира в Донбассе, отказываясь от прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Если президент Зеленский начинает с того, что по факту не признает минские соглашения, потому что основные и фундаментальные их положения он отказывается выполнять, отказываясь от прямых переговоров с Донецком и Луганском, с Россией, то в такой ситуации неправильно говорить о том, что в таких условиях можно достичь мира", - сказал Медведчук во вторник в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Зеленский и его окружение не делают никаких шагов в направлении мира на Украине.

"Сегодня я в это (стремления Зеленского достичь мира – ред.) не верю, потому что знаю ситуацию изнутри, знаю позицию Донецка, Луганска и России, знаю, каким образом надо действовать. (Экс-президент Украины Петр) Порошенко не хотел, ему не нужен был Донбасс. Зеленский же заявляет, что ему нужны люди. Великолепно, я готов всеми силами помогать и содействовать в этом, но только где же эти действия?" - подытожил Медведчук.