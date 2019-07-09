На развитие промышленности Дона за 4 года направили 52 млрд рублей

"В настоящее время Ростовская область относится к ведущим индустриально развитым регионам России. По поручению губернатора правительство области использует все имеющиеся рычаги и механизмы поддержки промышленности. Так, в 2017 году в области создан Фонд развития промышленности, который предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов. Также предприятиям и организациям предоставляется информационно-консультационная поддержка", - отмечается в сообщении.