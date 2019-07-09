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РИА Новости
Ростовская область

На развитие промышленности Дона за 4 года направили 52 млрд рублей

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. За последние четыре года на развитие промышленности Ростовской области было направлено 52,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, говорится в пресс-релизе обладминистрации.

"В настоящее время Ростовская область относится к ведущим индустриально развитым регионам России. По поручению губернатора правительство области использует все имеющиеся рычаги и механизмы поддержки промышленности. Так, в 2017 году в области создан Фонд развития промышленности, который предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов. Также предприятиям и организациям предоставляется информационно-консультационная поддержка", - отмечается в сообщении.

Также фонд призван создавать условия для стимулирования инновационной деятельности и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности.
"Несмотря на небольшой срок работы, фонд успел зарекомендовать себя как эффективный механизм поддержки промышленных предприятий и инструмент реализации политики импортозамещения. В настоящее время займы предоставлены 16 предприятиям. С этого года планируется предоставлять донским предприятиям совместные займы на реализацию проектов по программам федерального Фонда развития промышленности", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ростовской области Михаила Тихонова.
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