Суд оправдал мэра Одессы и других фигурантов дела завода "Краян", пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова и других фигурантов, которым было предъявлено обвинение по делу завода "Краян", сообщила во вторник Украинская служба информации.
По данным издания, суд признал обвинение прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) недоказанным, а действия обвиняемых законными "в рамках своих полномочий".
"Судьи отказали в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры… Одним из факторов, повлиявшим на такое решение, могло стать признание судом недопустимым таких доказательств как сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и другим обвиняемым неуполномоченным лицом, а также экспертизу оценки стоимости здания", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что суд также оправдал заместителя Труханова - Павла Вугельмана, директора Департамента горхозяйства Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс госпредприятие "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. САП просила суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы.