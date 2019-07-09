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РИА Новости

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"

Вчера, 17:26
124604
© Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Атомная подводная лодка "Комсомолец" спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
© Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
Исследовательское судно "G.O. Sars" отправилось из Тромсё, чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения. В экспедиции принимали участие специалисты из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун" и Норвежского института морских исследований. Они взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с реактором. Хелдаль отметила, что данные о превышении уровня радиации в сто тысяч раз предварительные.
АПЛ К‑278 Комсомолец
7 апреля, 08:00
"Ушла за минуты": выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ "Комсомолец"
"Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой", — заявила она.
Ученый подчеркнула, что утечка радиации не представляет угрозу для рыболовства в этом районе. Однако ее уровень оказался выше зафиксированного российскими учеными в ходе предыдущей экспедиции в 2007 году.
Затонувшая 30 лет назад субмарина лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Исследователи применили спускаемый подводный аппарат "Ægir 6000", который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно.
Москва и Осло проводят исследования в районе гибели "Комсомольца" уже много лет. Ученые констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991-1993 годах. Большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований. Ученые планируют контролировать ситуацию и впредь.
Трагедия с АПЛ К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению субмарины на дно. Из 69 членов экипажа погибли 42.
АПЛ К‑278 Комсомолец
7 апреля, 02:10
Гибель атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" (1989)
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НорвегияРоссия
Популярные комментарии
Объясните этому ... , что эта лодка - братская могила наших моряков, и его шуточки неуместны!
9 июля, 18:22
Анатолий Сердюков
76101112
Интересно, во сколько раз завышен уровень радиации возле Фукусимы? К сожалению, аварии случаются и радиация утекает в мировой океан.
9 июля, 17:50
mm3minaeva
62004315
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