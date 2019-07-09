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РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрел КПП в Донбассе

Вчера, 17:24
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировала как теракт обстрел пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками пункта пропуска "Майорск" 6 июля была ранена женщина.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 11:12
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подчиненных ему военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР "совершение террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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