Генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрел КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировала как теракт обстрел пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками пункта пропуска "Майорск" 6 июля была ранена женщина.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подчиненных ему военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР "совершение террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.