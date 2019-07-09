Пресс-конференция о развитии межкультурного диалога в России

Участники:
- председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ;
- летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей РЕВИН;
- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита ЛЯНГЕ;
- председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации Иосиф ДИСКИН;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- начальник отдела разработки и реализации программ гражданского единства и этнокультурного развития Федерального агентства по делам национальностей Дамир ФАТЕХОВ;
- председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана СМИРНОВА;
- председатель Молодежной ассамблеи народов России "Мы – россияне" Дина ГРОМАТИКОПОЛО.
Медиафорум – первый федеральный проект, направленный на поддержку активных авторов российской блогосферы, готовых говорить о межнациональных отношениях. В рамках медиафорума пройдут многочисленные образовательные и творческие мероприятия. Главным событием станет всероссийский конкурс публикаций блогеров "В теме!", итоги которого будут подведены в ноябре. Победитель конкурса получит 1 миллион рублей на продвижение блога.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ;
- летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей РЕВИН;
- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита ЛЯНГЕ;
- председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации Иосиф ДИСКИН;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий СУЧКОВ;
- начальник отдела разработки и реализации программ гражданского единства и этнокультурного развития Федерального агентства по делам национальностей Дамир ФАТЕХОВ;
- председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана СМИРНОВА;
- председатель Молодежной ассамблеи народов России "Мы – россияне" Дина ГРОМАТИКОПОЛО.
Медиафорум – первый федеральный проект, направленный на поддержку активных авторов российской блогосферы, готовых говорить о межнациональных отношениях. В рамках медиафорума пройдут многочисленные образовательные и творческие мероприятия. Главным событием станет всероссийский конкурс публикаций блогеров "В теме!", итоги которого будут подведены в ноябре. Победитель конкурса получит 1 миллион рублей на продвижение блога.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/