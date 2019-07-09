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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВолонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями
Волонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Участниками добровольческого проекта "УникУМ – университетские каникулы" станут почти 200 школьников Краснодарского края, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".
"УникУМ" – это образовательная программа, которая призвана помочь молодежи сформировать верное представление о медицине и повысить медицинскую грамотность.
На базе КубГМУ добровольцы совместно с преподавателями проводят для учеников 6–11-х классов занятия, направленные на развитие личностных и профессиональных качеств будущего врача, прививают базовые медицинские навыки, учат основам оказания первой помощи, рассказывают о фармацевтическом производстве и методах профилактики.
Практическая часть проходит в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи, Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн им. проф. В.К.Красовитова, Городской клинической больнице №1, где школьники знакомятся с практикующими врачами и узнают о работе отделений.
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"Вокруг профессии врача существует определенный ореол романтики, постоянно подогреваемый массмедиа. "УникУМ" же знакомит с реалиями. Ребята, которые собираются выбрать медицину своей профессией, должны объективно понимать, с чем им предстоит иметь дело, насколько это серьезно и ответственно", – рассказала волонтер-медик Анастасия Маклашова.
Каждый год после реализации программы в Краснодарском крае появляются новые школьные отряды волонтеров-медиков.
Проект "УникУМ – университетские каникулы" реализуется с 2017 года ВОД "Волонтеры-медики" при поддержке Кубанского государственного медицинского университета.
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