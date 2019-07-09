Волонтеры помогут школьникам познакомиться с медицинскими профессиями

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Участниками добровольческого проекта "УникУМ – университетские каникулы" станут почти 200 школьников Краснодарского края, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

"УникУМ" – это образовательная программа, которая призвана помочь молодежи сформировать верное представление о медицине и повысить медицинскую грамотность.

На базе КубГМУ добровольцы совместно с преподавателями проводят для учеников 6–11-х классов занятия, направленные на развитие личностных и профессиональных качеств будущего врача, прививают базовые медицинские навыки, учат основам оказания первой помощи, рассказывают о фармацевтическом производстве и методах профилактики.

Практическая часть проходит в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи, Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн им. проф. В.К.Красовитова, Городской клинической больнице №1, где школьники знакомятся с практикующими врачами и узнают о работе отделений.

"Вокруг профессии врача существует определенный ореол романтики, постоянно подогреваемый массмедиа. "УникУМ" же знакомит с реалиями. Ребята, которые собираются выбрать медицину своей профессией, должны объективно понимать, с чем им предстоит иметь дело, насколько это серьезно и ответственно", – рассказала волонтер-медик Анастасия Маклашова.

Каждый год после реализации программы в Краснодарском крае появляются новые школьные отряды волонтеров-медиков.