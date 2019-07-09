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РИА Новости
Школа волонтера

Подведены итоги конкурса "Регион добрых дел"

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПодведены итоги конкурса "Регион добрых дел"
Подведены итоги конкурса Регион добрых дел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Победителями конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" по итогам очного этапа оценки заявок стали 37 регионов, которые получили субсидии в размере 250 миллионов рублей. Лидеры по сумме выплат – Ставропольский край и Орловская область, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В этом году формат конкурса был обновлен: участники проходили очный этап защиты проектов, а одним из важнейших критериев оценки стал показатель реализации субъектами положений "Стандарта поддержки добровольчества", характеризующих состояние и динамику развития движения в целом.
Конкурсанты презентовали проекты в сферах медицинского добровольчества, гостеприимства, медиаволонтерства, создания ресурсных центров и ряда других.
Регион добрых дел: сборник лучших практик поддержки волонтерства
28 декабря 2018, 10:59
"Регион добрых дел": сборник лучших практик поддержки волонтерства
Заявки на участие в конкурсе, который проходил с 10 апреля по 30 июня по всей России, подали 74 региона, из них до очной защиты был допущен только 61. Экспертами выступили представители федеральных министерств, высших учебных заведений, руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов под руководством начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.
В 2018 году на конкурс поступило более 50 заявок. По его итогам 26 регионов в общей сложности получили 200 миллионов рублей. Лидерами по сумме субсидий стали Нижегородская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан.
Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи, оператором – "Роспатриотцентр". Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентр
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