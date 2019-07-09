Спасти ДРСМД уже нельзя, уверена китайский эксперт

ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже невозможно, так как стороны в условиях крайне ограниченного времени не проявляют никаких мер, заявила РИА Новости во вторник генерал-майор в отставке, старший советник Китайской ассоциации военных наук Яо Юньчжу.

"Никаких шансов (спасти договор - ред.). Я до сих пор не увидела, чтобы хоть одна из сторон, США или Россия, предприняли какие-либо позитивные добровольные меры, чтобы спасти ДРСМД", - сказала она на полях Глобального форума мира в Пекине.

Помимо этого, Яо Юньчжу отметила, что "срок договора истекает уже в следующем месяце, и я не вижу никаких признаков того, что он может продолжить свое существование".

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД, срок действия которого истекает 2 августа.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США утверждают, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.