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РИА Новости

Спасти ДРСМД уже нельзя, уверена китайский эксперт

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка к боевому пуску баллистической ракеты
Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты
© РИА Новости / Стрингер
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Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже невозможно, так как стороны в условиях крайне ограниченного времени не проявляют никаких мер, заявила РИА Новости во вторник генерал-майор в отставке, старший советник Китайской ассоциации военных наук Яо Юньчжу.
"Никаких шансов (спасти договор - ред.). Я до сих пор не увидела, чтобы хоть одна из сторон, США или Россия, предприняли какие-либо позитивные добровольные меры, чтобы спасти ДРСМД", - сказала она на полях Глобального форума мира в Пекине.
Помимо этого, Яо Юньчжу отметила, что "срок договора истекает уже в следующем месяце, и я не вижу никаких признаков того, что он может продолжить свое существование".
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД, срок действия которого истекает 2 августа.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
6 июля, 16:20
Пушков ответил на предложение Столтенберга "спасти" ДРСМД
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США утверждают, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.
Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
4 июля, 01:06
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
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