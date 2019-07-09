Руденя: в Верхневолжье реализуют комплекс мер по поддержке МСП

ТВЕРЬ, 9 июл – РИА Новости. В Тверской области должен быть реализован комплекс мер по консультационной, имущественной и финансовой поддержке предпринимателей. Такую задачу поставил губернатор области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопрос реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания кабинета министров.

"Президент на форуме "Малый бизнес – национальный проект" подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются пять региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан", - сказал Руденя.

По данным пресс-службы, к 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тысяч до 52,2 тысяч, занятых на них жителей региона — со 176 тысяч до 211 тысяч человек. Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

По словам губернатора, приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации.

"Особое внимание необходимо уделить популяризации предпринимательства, обучению молодежи основам бизнеса и поддержке старт-апов, созданных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть успех реализации национального проекта в Тверской области", - отметил глава региона.

В пресс-службе напомнили, что на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тверской области в 2019 году заложены более 423 миллионов рублей. Из них более 211 миллионов рублей — по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. С начала года Фонд предоставил бизнесу более 100 микрозаймов и 48 поручительств по кредитам на общую сумму свыше 817 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года.

Более 43 миллионов рублей в этом году будут направлены на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. В первую очередь, это помощь в участии в российских и международных бизнес-выставках, организация бизнес-миссий в другие страны. Более 20 миллионов рублей заложены на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах, свыше 72 миллионов рублей — на создание и развитие Центра "Мой бизнес". В Центре предприниматели смогут получить по принципу "одного окна" различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение господдержки.

Кроме того, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" регион подал заявку на федеральное финансирование на создание новых технопарков.