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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье реализуют комплекс мер по поддержке МСП

Вчера, 17:07
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 июл – РИА Новости. В Тверской области должен быть реализован комплекс мер по консультационной, имущественной и финансовой поддержке предпринимателей. Такую задачу поставил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопрос реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания кабинета министров.
"Президент на форуме "Малый бизнес – национальный проект" подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются пять региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан", - сказал Руденя.
По данным пресс-службы, к 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тысяч до 52,2 тысяч, занятых на них жителей региона — со 176 тысяч до 211 тысяч человек. Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Руденя внес ряд предложений по развитию речного туризма
По словам губернатора, приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации.
"Особое внимание необходимо уделить популяризации предпринимательства, обучению молодежи основам бизнеса и поддержке старт-апов, созданных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть успех реализации национального проекта в Тверской области", - отметил глава региона.
В пресс-службе напомнили, что на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тверской области в 2019 году заложены более 423 миллионов рублей. Из них более 211 миллионов рублей — по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. С начала года Фонд предоставил бизнесу более 100 микрозаймов и 48 поручительств по кредитам на общую сумму свыше 817 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года.
Более 43 миллионов рублей в этом году будут направлены на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. В первую очередь, это помощь в участии в российских и международных бизнес-выставках, организация бизнес-миссий в другие страны. Более 20 миллионов рублей заложены на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах, свыше 72 миллионов рублей — на создание и развитие Центра "Мой бизнес". В Центре предприниматели смогут получить по принципу "одного окна" различные госуслуги, консультации, пройти обучение, подать заявки на получение господдержки.
Кроме того, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" регион подал заявку на федеральное финансирование на создание новых технопарков.
Обеспечение инвесторов земельными участками — одно из условий развития бизнеса на территории области. По итогам обсуждения вопроса Губернатор поручил сформировать региональный земельный банк, в котором будет собрана информация обо всех доступных для предпринимателей участках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
27 июня, 17:32
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Тверская областьИгорь Руденя
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