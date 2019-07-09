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РИА Новости

При пожаре в Волгоградской области погибла женщина

Вчера, 17:07
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Молодая женщина скончалась в результате пожара в городе Волжский Волгоградской области, следственные органы начали проверку, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК России по региону.
Пожар произошел во вторник утром в деревянном многоквартирном доме в Волжском. По информации ведомства, когда начался пожар, жильцы оказались отрезанным от выхода. Несмотря на то, что пожарные быстро справились с возгоранием, угарным газом отравились три человека – пенсионерка, ее дочь и внучка. Они были госпитализированы.
В больнице молодая женщина скончалась.
"Госпитализированная с признаками сильнейшего отравления продуктами горения 20-летняя волжанка погибла. За жизнь ее годовалой дочери сейчас борются врачи… По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СК.
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Следственный комитет РФВолгоградская областьПроисшествия
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