При пожаре в Волгоградской области погибла женщина

Пожар произошел во вторник утром в деревянном многоквартирном доме в Волжском. По информации ведомства, когда начался пожар, жильцы оказались отрезанным от выхода. Несмотря на то, что пожарные быстро справились с возгоранием, угарным газом отравились три человека – пенсионерка, ее дочь и внучка. Они были госпитализированы.