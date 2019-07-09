Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T17:03Z
https://ria.ru/20190709/1556357066.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/121015/46/1210154649_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_3a6ab487f3f4e8d4c2d5f5083faa7702.jpg
РИА Новости
Тамбовская область

Глава Тамбовщины предложил поддерживать созданные в регионах технопарки

Вчера, 17:03
33
© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов
© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 9 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил поддерживать на федеральном уровне созданные в регионах технопарки, говорится в пресс-релизе обладминистрации.
С такой инициативой губернатор выступил во вторник на правительственном совещании по вопросам реализации национальных проектов. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов.
В студии присутствовали руководители органов исполнительной власти области, участвующие в реализации 50 региональных проектов в рамках нацпроектов.

"Были озвучены результаты последних федеральных мониторингов по ряду показателей. Сделан акцент на проектах "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство", на поддержке создания технопарков в регионах. Антона Силуанова интересовали проблемы, с которыми сталкиваются регионы при выполнении мероприятий нацпроектов. В частности, работа систем электронного бюджета и электронной отчётности. Тамбовская область утвердила все региональные проекты в системе "Электронный бюджет", - сообщает пресс-служба.

Никитин предложил поддерживать на федеральном уровне не только создание индустриальных и технопарков с нуля, но и развивать уже созданные площадки. В Тамбове год назад открылся частный технопарк "Миэлта", где создана современная инфраструктура, лабораторный комплекс. Специализация технопарка связана с технологиями в сельском хозяйстве. Резиденты работают в сфере Интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Сегодня парку необходима финансовая поддержка в виде субсидии в размере 21 миллиона рублей на создание центров прототипирования и экспериментального производства, отмечается в сообщении.
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьЭкономика
Рекомендуем
Ценные старые книги
Паслер: власти Оренбуржья должны развивать библиотечное дело
РИА
Новости
ОГК-2 и "Мосэнерго" могут обменяться "казначейками", а потом продать их
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Калужская область
Вид на Ростов-на Дону
На развитие промышленности Дона за 4 года направили 52 млрд рублей
Лента
новостей
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на Иннопроме-2019
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на ИННОПРОМ
Красногорск
В Красногорске построили образовательный центр для детей-инвалидов
Военные музыканты Спасской башни выступили в саду имени Баумана
Военные музыканты "Спасской башни" выступили в саду имени Баумана
Коломна
В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup
Уборка урожая
Липецкие аграрии приступили к уборке урожая
Аэрофлот - официальная авиакомпания ЧМ по баскетболу 2019 ФИБА
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
АФК "Система" и Ставропольские власти договорились о сотрудничестве
Глава КЧР вручил медаль За любовь и верность 25 супружеским парам
Глава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам
Оренбург
Три оренбургских компании получат статус резидентов ТОСЭР
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния