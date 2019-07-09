Глава Тамбовщины предложил поддерживать созданные в регионах технопарки

"Были озвучены результаты последних федеральных мониторингов по ряду показателей. Сделан акцент на проектах "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство", на поддержке создания технопарков в регионах. Антона Силуанова интересовали проблемы, с которыми сталкиваются регионы при выполнении мероприятий нацпроектов. В частности, работа систем электронного бюджета и электронной отчётности. Тамбовская область утвердила все региональные проекты в системе "Электронный бюджет", - сообщает пресс-служба.

Никитин предложил поддерживать на федеральном уровне не только создание индустриальных и технопарков с нуля, но и развивать уже созданные площадки. В Тамбове год назад открылся частный технопарк "Миэлта", где создана современная инфраструктура, лабораторный комплекс. Специализация технопарка связана с технологиями в сельском хозяйстве. Резиденты работают в сфере Интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Сегодня парку необходима финансовая поддержка в виде субсидии в размере 21 миллиона рублей на создание центров прототипирования и экспериментального производства, отмечается в сообщении.