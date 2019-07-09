Глава Тамбовщины предложил поддерживать созданные в регионах технопарки

ТАМБОВ, 9 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил поддерживать на федеральном уровне созданные в регионах технопарки, говорится в пресс-релизе обладминистрации.
С такой инициативой губернатор выступил во вторник на правительственном совещании по вопросам реализации национальных проектов. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов.
В студии присутствовали руководители органов исполнительной власти области, участвующие в реализации 50 региональных проектов в рамках нацпроектов.
"Были озвучены результаты последних федеральных мониторингов по ряду показателей. Сделан акцент на проектах "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство", на поддержке создания технопарков в регионах. Антона Силуанова интересовали проблемы, с которыми сталкиваются регионы при выполнении мероприятий нацпроектов. В частности, работа систем электронного бюджета и электронной отчётности. Тамбовская область утвердила все региональные проекты в системе "Электронный бюджет", - сообщает пресс-служба.
Никитин предложил поддерживать на федеральном уровне не только создание индустриальных и технопарков с нуля, но и развивать уже созданные площадки. В Тамбове год назад открылся частный технопарк "Миэлта", где создана современная инфраструктура, лабораторный комплекс. Специализация технопарка связана с технологиями в сельском хозяйстве. Резиденты работают в сфере Интернета вещей, мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий. Сегодня парку необходима финансовая поддержка в виде субсидии в размере 21 миллиона рублей на создание центров прототипирования и экспериментального производства, отмечается в сообщении.